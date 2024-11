Botola: WAC, Raja, AS FAR… Le programme de la 10ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb de Fès (MAS) accueillera l’AS FAR, samedi au stade Hassan II de Fès (18h00) en match au sommet de la 10è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, tandis que la Renaissance Berkane (RSB), leader, effectuera un déplacement à haut risque chez l’Union Touarga (UTS).

La confrontation entre les « Jaune et Noir » et la formation militaire revêt une importance capitale dans la mesure où elle permettra au vainqueur de ce duel de rester en contact avec le fauteuil de leader.

Le MAS (3è/15 pts), auteur de 4 victoires cette saison pour 3 nuls et 2 défaites, tentera de s’emparer des trois points de la victoire, d’autant plus qu’il reste sur deux nuls consécutifs face au Raja Casablanca (0-0) et l’Ittihad de Tanger (1-1). Pour sa part, l’AS FAR, dauphin avec 16 unités, aura à coeur de l’emporter loin de ses bases face à un adversaire de taille et attendre un faux-pas du leader du classement général, la Renaissance Berkane. Ce dernier, confortablement installé au fauteuil de leader avec 20 unités, se produira sur la pelouse de l’Union Touarga qui pointe à la 4è place avec 14 points. Les Tourouguis, large vainqueurs lors de la précédente journée face au Chabab Mohammedia (3-0) miseront sur leur rage de vaincre et leur jeune effectif afin de passer l’écueil berkani.

Quant au Wydad de Casablanca (5è/14 pts), toujours à la recherche de sa vitesse de croisière en championnat après son énorme Mercato estival, accueillera la coriace équipe de l’Ittihad de Tanger (7è/13 pts), qui a débuté la saison sur les chapeaux de roues avant de goûter à sa première défaite lors de la 7è journée.

En bas du classement, la lanterne rouge, le Chabab Mohammedia (1 pt) rêve toujours de signer sa première victoire cette saison en défiant le Hassania Agadir (8è/13 pts). Voici, par ailleurs, le programme de cette journée:

Vendredi 08 novembre:

18h00: JS Soualem – FUS Rabat

20h00: COD Meknès – Difaa El Jadida

Samedi 09 novembre

16h00: Renaissance Zemamra – Olympic Safi

18h00: Maghreb Fès – AS FAR

20h00: Moghreb Tétouan – Raja Casablanca

Dimanche 10 novembre:

16h00: Hassania Agadir – Chabab Mohammedia

18h00:Union Touarga – Renaissance Berkane

20h00: Wydad Casablanca – Ittihad Tanger

S.L.