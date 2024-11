Gabon-Maroc: la liste de Walid Regragui est tombée

Walid Regragui a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour les matchs face au Lesotho et au Gabon, en marge de la 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la CAN 2025.

La liste a connu le retour de Noussair Mazraoui, Brahim Diaz, Adam Masina, Amir Richardson et Yahya Attiat Allah. Hakim Ziyech, Mohamed Chibi, Reda Belahyane, Oussama El Azzouzi, Amine Adli et Achraf Dari n’ont, en revanche, pas été retenus.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Gardiens:

Yassine Bounou

Munir Mohamedi,

Salaheddine Chihab

Ayoub El Khayati.

Défenseurs:

Achraf Hakimi

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Abdelkabir Abqar

Jamal Harkass

Adam Masina

Adam Aznou

Yahya Attiat Allah.

Milieux:

Bilal El Khannouss

Amir Richardson

Ismael Saibari

Sofyan Amrabat

Oussama Targhalline

Eliesse ben Seghir

Azzedine Ounahi.

Attaquants :

Ilias Akhomach

Brahim Diaz

Soufiane Rahimi

Ayoub El Kaabi

Youssef En-Nesyri

Osame Sahraoui

Abde Ezzalzouli

