CAN de Beach Soccer : le Maroc bat la Tanzanie (4-3)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de Beach Soccer s’est imposée, samedi à la ville égyptienne de Hurghada, face à son homologue tanzanienne sur le score de 4 buts à 3, en match comptant pour la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations (groupe A).

Les réalisations des Lions de l’Atlas ont été inscrites par Reda Zahraoui (4è), Badr Krichli (10è), Driss Ghannam (15è) et Zouhair Jabbari (32è).

Aux côtés du Maroc et de la Tanzanie, l’Égypte et le Ghana sont logés dans le groupe A. Le groupe B est composé du Sénégal (tenant du titre), du Mozambique, du Malawi et de la Mauritanie.

Lors de la 2-ème journée, les Nationaux seront opposés aux Ghanéens.

La CAN (Egypte-2024) est qualificative en Coupe du Monde 2025 prévue aux Seychelles.