CAN U17 (1/4 de finale): Pour les Lionceaux de l’Atlas, la quête du sacre se poursuit contre l’Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

Terminant la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) des moins de 17 ans en tête de son groupe (A), synonyme de qualification en quarts de finale et au prochain Mondial de la catégorie, l’équipe nationale du Maroc ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Toutefois, pour poursuivre leur quête du titre avec succès, les poulains de Nabil Baha doivent d’abord surmonter l’obstacle sud-africain qui se dresse sur leur chemin en quart de finale, jeudi au Stade El Bachir à Mohammedia.

Avec deux victoires contre l’Ouganda (5-0) et la Tanzanie (3-0) et un nul blanc contre la Zambie en phase de groupes, l’équipe nationale U17 a donné des signaux positifs pour la suite de la compétition.

Huit buts marqués et aucun concédé: le bilan des Lionceaux en phase de groupes est rassurant offensivement et défensivement. Et ils espèrent continuer sur leur lancée aux prochains tours, en signant des performances de haut niveau à même de les mener jusqu’au sacre, à commencer par le duel attendu contre l’Afrique du Sud.

La tâche contre les Sud-africains, qui ont terminé la phase de poules à la deuxième place du groupe B avec 4 points, ne sera pas de tout repos pour l’équipe nationale qui aura affaire à une équipe coriace comptant dans ses rangs plusieurs joueurs talentueux.

Logée dans le groupe de la mort avec le Burkina Faso, le Cameroun et l’Égypte, l’équipe sud-africaine a tiré son épingle du jeu, pour se frayer une place parmi les huit meilleures équipes de la compétition.

Les Lionceaux de l’Atlas devront sortir un grand match et faire preuve d’efficacité offensive qui peut parfois leur faire défaut, comme c’était le cas contre la Zambie ou en première mi-temps contre la Tanzanie, afin de décrocher une place dans le dernier carré et espérer poursuivre leur quête du sacre.

Conscient que le niveau de compétition va monter crescendo au fil des tours et que ses joueurs seront appelés à affronter de fortes équipes, le sélectionneur national Nabil Baha, insiste qu’il faut faire plus d’efforts pour espérer aller au bout.

« Le plus dur reste à faire face à des adversaires de plus gros calibre par rapport à ceux de la phase de poules », a souligné Baha lors de la conférence de presse tenue suite à la victoire du Maroc face à la Tanzanie.

L’ancien Lion de l’Atlas a néanmoins assuré faire confiance à ses joueurs qui font montre de talent et de qualité technique, et l’ont bien prouvé contre la Tanzanie pour se qualifier leaders de leur groupe.

Vice-championne d’Afrique en titre, l’équipe nationale U17, poussée par un public totalement acquis à sa cause, ambitionne de passer encore un cap et de remporter le titre continental à domicile, ce qui constituera une première dans l’histoire du football national pour cette catégorie.