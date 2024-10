Longines Global Champions Tour : un événement équestre avec une touche culturelle à Rabat

Le Longines Global Champions Tour de Rabat, qui se tiendra du 18 au 20 octobre 2024 à Al-Sahat al-Kabira, annonce son partenariat avec l’initiative Years of Culture dans le cadre de la programmation Qatar-Maroc 2024.

Cette collaboration apportera une dimension culturelle à cet événement équestre de renommée mondiale, en célébrant le patrimoine commun entre le Qatar et le Maroc. L’objectif est d’enrichir cette compétition de saut d’obstacles par des échanges culturels, mettant en avant les valeurs partagées des deux nations.

Présidée par Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, l’initiative Years of Culture vise à renforcer les liens culturels entre le Qatar et plusieurs pays, y compris le Maroc, à travers des partenariats durables et des échanges dans les domaines de la culture, de l’innovation et des industries créatives. Cette association avec le Longines Global Champions Tour de Rabat permettra de créer un espace unique où se mêlent la performance sportive et la découverte culturelle.

Jan Tops, Fondateur et Président du Longines Global Champions Tour, a souligné l’importance de cette collaboration qui reflète l’esprit de coopération internationale. L’événement est attendu avec impatience par les amateurs de sports équestres, qui pourront assister à des performances de cavaliers d’élite tout en profitant de l’expérience culturelle offerte par Years of Culture.