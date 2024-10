Changement de nationalité, rencontre avec Walid Regragui… Le père d’Osame Sahraoui dit tout

Jaâfar, le père d’Osame Sahraoui, a exprimé sa fierté après la décision du joueur de changer de nationalité sportive pour représenter le Maroc. La FRMF a en effet annoncé que la chambre des joueurs de la FIFA a validé ce changement et qu’Osame n’est désormais plus un joueur de la Norvège.

«Mon fils a toujours aspiré à porter les couleurs de son pays d’origine. Il a toujours été attaché au Maroc bien qu’il ait grandi en Norvège. J’espère qu’il sera à la hauteur des attentes de Walid Regragui et du public marocain», a confié Jaâfar dans une interview exclusive accordée à Le Site info.

Selon lui, Osame, qui évolue au poste d’ailier gauche à Lille, se sentait à l’écart avec les équipes norvégiennes, que ce soit sur le terrain, pendant les entraînements ou dans les vestiaires. «Il n’a jamais éprouvé un sentiment d’appartenance même s’il évoluait aux côtés de grands joueurs comme Haland et Odegaard. D’ailleurs, il ne ratait jamais les matchs du Maroc et tenait à les regarder avec ses proches ou ses amis», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Depuis son jeune âge, on a tenu à lui faire aimer le Maroc qu’on visitait chaque année. Chaque été, on se rendait à la ville d’Ait Bouayach, dans la province d’Al Hoceima, pour passer des moments avec la famille. Tout cela a poussé Oussama à choisir de porter le maillot des Lions de l’Atlas».

Jaâfar Sahraoui a annoncé, par ailleurs, que Walid Regragui a pris contact avec Osame et lui a déjà rendu visite en France. «Mon fils a été impressionné par le sélectionneur national. Ils ont discuté en darija et le courant est bien passé entre eux», a-t-il précisé.

Osame a-t-il des chances de s’assurer une place en sélection vu la montée en puissance de nombreux talents? Son père en tout cas est totalement confiant et estime que le joueur est capable de se faire remarquer. «Je ne m’inquiète pas pour lui. Il a toujours aimé relever les challenges et a le talent nécessaire pour écrire l’histoire avec les Lions de l’Atlas», a noté notre source.

H.M.