Mondial 2030 : Fès se prépare à la visite d’inspection de la FIFA

Par LeSiteinfo avec MAP

La ville de Fès, l’une des six villes marocaines candidates à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, est en effervescence.

Prochainement, elle accueillera une délégation de la FIFA dans le cadre d’une visite d’inspection, qui vise à évaluer l’état d’avancement des projets d’infrastructures liés à l’organisation du Mondial et qui revêt une importance capitale pour la ville et pour le pays tout entier.

La délégation de la FIFA effectuera une visite approfondie des sites clés qui pourraient accueillir la compétition mondiale.

Au cœur de cette inspection, le Grand Stade de Fès sera scrutée avec attention. La délégation examinera également les sites d’entraînement prévus pour les sélections participantes, ainsi que les infrastructures hôtelières qui devront assurer un séjour confortable aux joueurs et aux staffs techniques.

Cette visite, première depuis la soumission officielle de la candidature conjointe du Maroc, est un moment décisif dans le processus de décision de la FIFA.

Les inspecteurs se pencheront sur chaque détail, analysant les stades proposés, les infrastructures de transport, les capacités d’hébergement, les plans de sécurité et la gestion globale des événements.

L’objectif est de démontrer la capacité du Maroc, et plus particulièrement de Fès, à organiser un événement d’une telle envergure.

L’ambiance à Fès est empreinte d’une énergie palpable. Les travaux d’infrastructures se poursuivent à un rythme soutenu, témoignant de la volonté de la ville de se préparer à accueillir le monde du football.

L’élargissement et la rénovation des artères principales, comme la route de Sefrou et le boulevard Allal El Fassi, est visible, reflétant l’ampleur de l’effort de modernisation engagé.

Le complexe sportif de Fès, pièce maîtresse du projet, est au cœur de cette transformation. Les travaux s’accélèrent pour livrer des infrastructures à la hauteur des exigences de la FIFA.

La délégation visitera également d’autres sites sportifs notamment les stades Hassan II et l’institut des Sports de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.

La diversité des installations proposées par la ville et sa région, vise à montrer aux responsables de la FIFA la richesse et la qualité des infrastructures sportives disponibles.

Pour une fluidité optimale des déplacements, Fès mise sur un projet de BusWays. Ce système de transport en commun permettra de connecter, entre autres, l’aéroport, le complexe sportif et le centre-ville, facilitant les déplacements des visiteurs et des supporters.

Ce projet s’inscrit dans une volonté globale d’amélioration de la mobilité tout en minimisant l’impact environnemental.

Au-delà des infrastructures sportives, la délégation de la FIFA examinera également la capacité d’accueil hôtelière de Fès. La ville entend mettre en avant une offre diversifiée et de qualité, notamment grâce à ses hôtels 5 et 4 étoiles. L’objectif est d’atteindre plus de 7.600 chambres d’hôtel classées d’ici 2028, une capacité indispensable pour répondre à l’afflux massif de visiteurs attendu en cas d’organisation de la Coupe du Monde.

Ce programme d’investissement englobe la construction de nouveaux hôtels et la rénovation d’établissements existants, assurant ainsi des standards internationaux.

L’intégration des résidences étudiantes dans l’offre d’hébergement contribue également à optimiser la capacité d’accueil de la ville.

La connectivité aérienne est un élément capital pour la réussite de la candidature de Fès. L’aéroport Fès-Saiss, qui bénéficie d’un projet d’expansion grâce à un investissement de 500 millions de dirhams, vise à augmenter sa capacité d’accueil de 3 à 5 millions de passagers par an d’ici décembre 2028. Cette réalisation permettra d’accueillir jusqu’à 19.000 passagers par jour.

L’extension inclut l’ajout de 100 places de stationnement pour avions, ce qui nécessitera l’aménagement de 15 hectares de foncier.