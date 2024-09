Mercato : la bonne nouvelle du Raja Casablanca à ses supporters

Le Raja de Casablanca a réussi à régler tous ses litiges et lever l’interdiction de recruter quelques heures seulement avant la fermeture du mercato estival au Maroc.

Un membre du comité du Raja a confirmé à Le Site Info que le club a réussi à lever cette sanction et a immédiatement entamé les démarches pour enregistrer et qualifier ses nouveaux joueurs.

Notre source a indiqué que certains dossiers n’avaient pas été résolus à l’amiable, mais que les montants dus avaient été réglés intégralement et en une seule fois. De plus, la majorité des joueurs avaient accepté de voir leurs créances échelonnées.

Le membre a précisé que le Raja avait réglé la somme de 1,6 millions de dirhams concernant le défenseur actuel du Wydad de Casablanca, Jamal Harkas, et 2,5 millions de dirhams pour Mohamed Nahiri.

Le Raja a également payé intégralement les créances du gardien Amir Al Haddaoui durant les derniers jours du mercato. Les Verts ont réussi à convaincre d’autres joueurs d’échelonner leurs paiements sur deux ou trois fois, comme c’est le cas pour Walid Sebbar, qui avait obtenu un jugement en sa faveur pour un montant de 3,7 millions de dirhams.

Des joueurs tels que Mouhssine Metouali, Hamid Ahaddad et Omar El Arjoun ont renoncé à une partie de leurs créances, tandis que d’autres ont accepté de recevoir une partie immédiatement et de répartir le reste sur plusieurs paiements, comme Abdeljalil Jbira, Ilias El Haddad, Mahmoud Benhalib et Hamza Moujahid.

Pour rappe, le Raja avait un besoin urgent de régler tous ses litiges pour inscrire les nouveaux joueurs recrutés cet été.