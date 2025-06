Mercato : trois clubs espagnols s’invitent dans la course à Ounahi

Trois clubs espagnols sont venus s’ajouter à la liste des prétendants souhaitant recruter l’international marocain Azzedine Ounahi, joueur de l’Olympique de Marseille, prêté la saison dernière au Panathinaïkos en Grèce.

Selon plusieurs sites spécialisés français, le Séville FC, le Deportivo Alavés et Levante ont manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain marocain lors de ce mercato estival. Ces clubs rejoignent ainsi Brighton (Angleterre), Fenerbahçe (Turquie) et le Panathinaïkos, qui n’a pas renoncé à conserver le joueur et tente toujours de trouver un accord avec l’OM pour réduire le montant de l’option d’achat.

L’Olympique de Marseille réclame 11 millions d’euros pour laisser partir Ounahi, qui a retrouvé une grande partie de son niveau en Super League grecque la saison dernière.

Le joueur a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives. Le site français Foot Mercato avait d’ailleurs révélé que Brighton s’était déjà mis d’accord avec Ounahi sur les aspects financiers et la durée du contrat. Il ne reste désormais plus qu’à trouver un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille, toujours détenteur de ses droits.