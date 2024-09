FRMF : Noureddine Naybet nommé sélectionneur des U-18

Après plusieurs années passées en tant que joueur et en tant que dirigeant et conseiller à la FRMF, la légende du football marocain Nourredine Naybet endosse désormais le rôle d’entraîneur des U-18.

En effet, Naybet a porté plusieurs casquettes au fil des années, dont celle de conseiller sportif, de chasseur de talents, et a convaincu de nombreuses stars à porter le maillot de l’équipe nationale marocaine. Naybet entraînera l’équipe nationale des moins de 18 ans dans le but de former la meilleure génération possible.

Pour rappel, Naybet a toujours eu de bonnes relations avec les joueurs, entraîneurs et les dirigeants de la FRMF. Des qualités qui ont contribué à lui conférer l’honneur d’entraîner l’une des catégories d’âge de la sélection nationale.