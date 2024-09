Maroc-Gabon: ce qu’il faut retenir de la conférence de Walid Regragui

Par LeSiteinfo avec MAP

Les matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc-2025) nous permetteront de « tester de nouvelles choses », tout en gardant la victoire en ligne de mire, a souligné, jeudi à Agadir, le sélectionneur national, Walid Regragui.

Lors de la conférence de presse d’avant match face aux Panthères du Gabon, vendredi au Grand Stade d’Agadir pour le compte de la 1-ère journée des éliminatoires (groupe B), Walid Regragui a indiqué que le Maroc, qualifié d’office en tant que pays hôte, tentera de joindre l’utile à l’agréable : « tester de nouvelles choses » à même de faire progresser l’équipe et permettre davantage de solutions tactiques, tout en visant la victoire « avec l’art et la manière ».

Il a ajouté que les matchs des éliminatoires gardent tout leur enjeu. « Ces matchs, contre des adversaires difficiles, nous offrent l’opportunité de faire face à des styles de jeu différents, a mis en avant l’ex-finaliste de la CAN-2004.

Il a relevé, dans ce contexte, que ces rencontres vont permettre à la sélection nationale de garder le rythme en vue des prochaines échéances, en l’occurrence, les qualifications pour la Coupe du Monde et la CAN qui aura lieu à domicile.

Mettant, jadis, en évidence la fatigue qui avait pesé sur nombre de joueurs à cause de leurs calendriers « très chargés », Walid Regragui a fait savoir que l’état physique des Lions de l’Atlas s’est, désormais, beaucoup amélioré, tout en mettant en avant la nécessité de concrétiser devant les buts.

S’attardant sur les transferts des joueurs, il a relevé que « jouer régulièrement avec son équipe » demeure primordial par rapport au « nom du club ».

« Dans mes choix, je prends en considération beaucoup plus l’état de forme des joueurs. L’intérêt de la sélection nationale reste ma priorité », a-t-il clarifié. Pour sa part, l’ailier droit, Achraf Hakimi, a souligné que les Lions de l’Atlas se trouvent dans un bon état de forme et d’esprit.

Il a, en outre, mis en avant l’arrivée de nouveaux prodiges dont des héros de l’exploit du bronze des récents JO de Paris.

« Ces joueurs donneront certainement un plus à l’équipe nationale. Ils constituent le présent et l’avenir et leur présence va nous offrir beaucoup de choix techniques et tactiques », a expliqué le joueur du PSG.

Désormais vétéran de la sélection marocaine, Hakimi a relevé qu’il va soutenir ces nouveaux joueurs dans leur intégration aussi bien sur la pelouse que dans les vestiaires.

Le Maroc est logé dans le groupe B, aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

La phase finale de la CAN (Maroc-2025) aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

S.L