Les tops et flops des JO Paris 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’achèvent ce dimanche, avec leur lot de réussites et de controverses. Voici un tour d’horizon des temps forts et des événements qui ont suscité critiques et polémiques lors de cette édition.

*Les tops:

Une cérémonie d’ouverture « inédite »

Les Jeux Olympiques 2024 ont débuté par une cérémonie d’ouverture sans précédent. Pour la première fois, elle ne s’est pas tenue dans un stade, mais en plein cœur de Paris, sur la Seine. Plus de 6.000 athlètes, représentant les nations participantes, ont défilé sur 85 bateaux aux couleurs de leur délégation. Le parcours a traversé des lieux emblématiques tels que Notre-Dame, le Louvre, et la Tour Eiffel. Le fleuve et ses ponts iconiques ont servi de toile de fond à un spectacle « hors pair ».

Baignade des athlètes dans la Seine

Après un siècle d’interdiction, les athlètes des Jeux de Paris 2024 ont inauguré la baignade dans la Seine, le fleuve historique de la capitale française, renouant ainsi avec l’époque où y plonger était un loisir populaire. Les triathlètes et nageurs en eau libre olympiques ont pu nager dans le fleuve parisien, dont la qualité de l’eau est désormais sous surveillance quotidienne.

Des exploits sportifs remarquables

De nombreux records du monde ont été battus lors des JO de Paris. La Coréenne Lim Si-Hyeon a donné le coup d’envoi en établissant un nouveau record en tir à l’arc avant même la cérémonie d’ouverture. Ensuite, l’athlétisme, et en particulier la natation, ou le saut à la perche, ont été le théâtre de plusieurs nouvelles performances mondiales de premier plan.

L’athlétisme et le football ont fait brillé le Maroc

Maitre incontesté du 3000 steeple, l’athlète Soufiane El Bakkali a décroché, mercredi, la première médaille d’or pour le Maroc et conservé son titre olympique remporté lors des JO de Tokyo.

Jeudi à Nantes, les Lionceaux de l’Atlas ont signé une performance exceptionnelle en écrasant l’Egypte 6-0 et remporté une médaille de bronze.

Les monuments parisiens transformés en sites olympiques

Paris a vu ses monuments les plus emblématiques se métamorphoser en sites olympiques pour les JO 2024. Des lieux tels que la Tour Eiffel, le Grand Palais et la place de la Concorde ou trône l’Obélisque de Louxor, symboles d’une richesse historique et architecturale inégalée, ont été réinventés pour accueillir des épreuves sportives, offrant une fusion fascinante entre patrimoine et modernité.

Un Paris festif

L’ambiance festive des Jeux a conquis les Parisiens, transformant les rues de la ville en un véritable carrefour de célébrations. Les habitants, initialement sceptiques face à l’ampleur de l’événement, ont été surpris par l’enthousiasme collectif et la joie palpable. Les rues se sont animées avec des foules enthousiastes, des décorations vibrantes et des manifestations culturelles, créant une atmosphère conviviale qui a rapidement séduit la population locale et étrangère.

Des transports fluides

À la grande satisfaction des Parisiens et des visiteurs, les transports en commun pendant les Jeux ont bénéficié d’une fluidité remarquable.

Un impact écologique limité

Des efforts significatifs ont été déployé pour réduire l’empreinte écologique des Jeux, avec des infrastructures réutilisables, à l’instar du Village Olympique et l’utilisation d’énergies renouvelables. Le village des athlètes va se transformer après les JO en un nouveau quartier d’habitation dès l’automne 2025.

*Les flops:

La cérémonie d’ouverture critiquée

La cérémonie d’ouverture a fait l’objet de nombreuses critiques à travers le monde pour « outrance » et « provocation ». De nombreux spectateurs ont exprimé leur déception face à des mises en scène jugées trop « extravagantes » ou « obscènes ». Le Vatican a, quant à lui, publié un communiqué dans lequel il s’élève contre des scènes « ridiculisant les convictions religieuses de nombreuses personnes ».

La météo n’a pas été au rendez-vous

Lors de la cérémonie d’ouverture, Paris a bien mérité sa devise « Fluctuat nec Mergitur ». Une forte pluie s’est abattue ce soir là sur la ville, rendant le show moins agréable pour les spectateurs qui ont passé plus de quatre heures sous les flots.

La pluie a été ensuite suivie d’une vague de chaleur récurrente lançant un défi supplémentaire aux athlètes.

Annulations et reports d’entraînements en raison de l’état de la Seine

Les JO de Paris 2024 n’ont pas échappé à la polémique concernant la qualité de l’eau de la Seine. En effet, plusieurs entraînements dans le fleuve ont dû être reportés ou annulés.

Les taxis volants n’ont pas volé

Les promoteurs des « taxis volants » électriques, qui voulaient profiter de la vitrine médiatique des Jeux Olympiques pour lancer des vols d’expérimentation à Paris, y ont renoncé faute de certification des moteurs.

Des promesses de tourisme non tenues

Les prévisions de fréquentation touristique ont été trop optimistes. De nombreux commerçants et hôteliers ont constaté une affluence faible avec des retombées économiques peu satisfaisantes.