Colère et indignation en Egypte après l’humiliation face au Maroc

Les réactions continuent de se manifester dans le milieu sportif égyptien et dans les médias après la défaite écrasante de l’équipe olympique égyptienne face au Maroc par six buts à zéro, jeudi dernier, lors du match classement des Jeux Olympiques.

La presse égyptienne ainsi que d’anciens grands noms de l’équipe nationale ont vivement critiqué la Fédération de Football égyptienne, demandant une responsabilisation et un changement à ce niveau. Ahmed Hossam « Mido » a qualifié cette défaite par six buts d’« honte footballistique », soulignant que le match a clairement révélé les énormes différences entre une école de football qui perd progressivement son identité et une autre qui émerge avec force et est capable de rivaliser au niveau mondial.

Mido a ajouté que le Maroc avait réussi à exporter ses joueurs en Europe, s’efforçant de recruter des Marocains vivant à l’étranger pour défendre ses couleurs, tout en développant ses infrastructures et en projetant une image positive à l’international avec ses récentes réussites.

De son côté, Mohamed Abdeljalil, ancien joueur d’Al-Ahly, a demandé à Gamal El Allam, président de la Fédération de Football, de quitter immédiatement son poste et de présenter des excuses aux Égyptiens.

Abdeljalil a ajouté : « Il doit nous respecter. Comment peut-il parler d’un exploit alors que nous avons perdu par une défaite historique de six buts face au Maroc ? Il devrait avoir honte et rester silencieux. »

El Allam avait félicité les joueurs de l’équipe olympique égyptienne après le match, affirmant que cette équipe avait réalisé un exploit en terminant quatrième aux Jeux Olympiques de Paris, un résultat qui n’avait pas été atteint depuis six décennies. Cette déclaration a provoqué une vague de moqueries.

Quant à Said Abdelhafid, ancien joueur d’Al-Ahly et de l’équipe égyptienne, il a qualifié le résultat de « scandaleux » et de « catastrophique », soulignant qu’il resterait gravé dans les annales.

Abdelhafid a ajouté : « Je compatit avec l’entraîneur. L’homme avait demandé à inclure un groupe de joueurs dans l’équipe olympique, mais sa demande a été rejetée par de nombreux clubs. Il est parvenu jusqu’en demi-finale avec de nombreuses blessures, mais rien de tout cela ne justifie une telle lourde défaite. »