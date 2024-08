Paris: une grande parade olympique prévue en septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

La France prévoit de prolonger les festivités accompagnant les Jeux olympiques d’été (JO de Paris 2024) avec une grande parade en l’honneur des athlètes, le 14 septembre prochain sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Elysées.

« 14 septembre 2024. Avenue des Champs-Élysées. Rendez-vous pour célébrer nos athlètes », a annoncé le président français Emmanuel Macron sur le réseau social X.

L’ensemble des sportifs français ayant participé aux Jeux olympiques qui s’achèveront dimanche ainsi qu’aux futurs Jeux paralympiques (28 août au 4 septembre) seront conviés, selon les médias qui citent la présidence de la République.

Ces célébrations seront organisées en accord avec la Ville de Paris, le comité d’organisation de Paris 2024, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), précise-t-on de même source.

S.L.