Maroc-Espagne: les compos sont tombées (JO 2024)

Le Maroc croise le fer ce lundi avec l’Espagne en marge des demi-finales des Jeux Olympiques Paris 2024. Grâce à deux victoires sans bavure respectivement contre les États-Unis (4-0) et le Japon (3-0), le Maroc et l’Espagne se retrouvent dans un remake des huitièmes de finale du Mondial, néanmoins, avec de nouvelles dimensions. Le vainqueur filera en finale des JO (Paris-2024) et empochera une médaille !

Les Lionceaux de l’Atlas et la Rojita, avec des styles de jeu différents mais séduisants et des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, aborderont cette demi-finale, lundi, avec un dessein unique et des historiques distincts. Les Marocains pour rallier une finale historique. Les Espagnols en quête de l’or qu’ils ont raté de peu à Tokyo.

Voici les compositions:

Maroc:

Munir Kajoui

Ilias Akhomach

Mehdi Boukamir

Oussama El Azzouzi

Zakaria El Ouahdi

Abdessalad Ezzalzouli

Achraf Hakimi

Soufiane Rahimi

Amir Richardson

Oussama Targhaline

Espagne:

Arnau Tenas

Alex Baena

Pablo Barrios

Pau Cubarsi

Eric Garcia

Sergio Gomez

Fermin Lopez

Juan Miranda

Aimar Oroz

Marc Pubill

Abel Ruiz

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia HD et beIN Sports HD1.

H.M.