Mondial 2030: découvrez les six stades proposés par le Maroc (PHOTOS)

La FIFA a dévoilé mercredi le dossier de candidature du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Au total, 20 stades d’exception ont été sélectionnés pour abriter les matchs du Mondial. «Notre sélection de stades est basée sur des critères qui dépassent les attentes de la FIFA en termes de capacité, d’installations et de développement durable. Tous les stades sélectionnés seront équipés des technologies les plus avancées en matière de pelouse pour garantir des performances exceptionnelles», précise-t-on.

Au Maroc, six stades ont été choisis. Il s’agit du grand stade Hassan II, à Benslimane, du stade d’Agadir, du stade de Fès, du stade de Marrakech, du stade Moulay Abdellah de Rabat et du stade de Tanger.

A part le stade Hassan II, qui est en cours de construction, les cinq autres stades font actuellement l’objet de travaux pour augmenter leurs capacités et offrir la meilleure expérience possible aux joueurs et aux spectateurs.

«Les spectateurs profiteront de zones de circulation plus fluides et de nouveaux sièges, y compris des sièges accessibles aux personnes à mobilité réduite dans tous les stades. Par ailleurs, les invités VVIP et VIP bénéficieront de salons plus spacieux et plus modernes avec une vue imprenable sur le terrain. Toutes ces améliorations s’inscrivent dans le cadre de notre approche axée sur l’héritage de la Coupe du Monde et visent donc à bénéficier à long terme aux clubs et aux populations locales», peut-on lire dans le dossier.

H.M.