JO 2024: ouverture d’une enquête après les incidents du match Maroc-Argentine (PHOTO)

Après les incidents qui ont émaillé le match Maroc-Argentine, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 a décidé d’ouvrir une enquête.

Après le but de l’égalisation des Argentins, à la 90+16, l’arbitre suédois Glenn Nyberg a dû interrompre le match suite à un envahissement de la pelouse et des jets de projectiles. Deux heures après, la rencontre a repris et le second but de l’Argentine a été annulé après un retour à la VAR. Les Marocains se sont ainsi imposés sur le score de 2 à 1.

Les Lionceaux de l’Atlas ont pris l’avantage grâce à un doublé de Soufiane Rahimi, sur un but référence (45+2), qui a donné la confiance au groupe, et un pénalty (51e), avant de subir la réaction des Argentins, qui ont réduit le score à la 68e minute, par le biais de Giuliano Simeone.

La sélection nationale a dû composer avec une défense argentine compacte et bien organisée, qui lui a imposé une rude bataille au milieu du terrain.

L’équipe nationale évolue dans le groupe B avec l’Argentine, l’Irak et l’Ukraine, prochain adversaire des Lionceaux de l’Atlas, samedi à Saint-Etienne.

H.M.