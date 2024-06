Dislog Golf Open 2024: des moments forts pour une première édition réussie (VIDEO)

C’est sous un ciel radieux que s’est tenue l’édition inaugurale du Dislog Golf Open au Bahia Golf Beach de Bouznika ce samedi 22 juin 2024, donnant rendez-vous à 74 joueurs passionnés et invités exclusifs du Président Moncef Belkhayat.

Placée sous le signe de la distinction et la convivialité, la première édition de ce rendez-vous dédiée aux partenaires privilégiés du groupe industriel/multimétiers a tenu toutes ses promesses ! Ce sont ainsi 37 équipes qui se sont lancées sur cette épreuve organisée en scramble, et dotée de lots distingués pour les trois meilleurs paires en net et la meilleure équipe en brut.

Avec pour vocation de faire découvrir chaque année les plus beaux parcours golfiques du Royaume, le Dislog Golf Open s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de Dislog Group qui fait du sport en général et du golf en particulier, un de ses principaux vecteurs de communication.