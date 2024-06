Euro 2024 : l’Angleterre accrochée par le Danemark

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Angleterre a été tenue en échec par le Danemark (1-1) jeudi à Francfort et devra attendre le dernier match pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro-2024.

Pour cette rencontre, Gareth Southgate misait sur la même formation que lors de la première journée. Harry Kane était accompagné par Bukayo Saka, Phil Foden et Jude Bellingham devant. Du côté danois, Kasper Hjulmand alignait son trio Hojlund, Eriksen et Jonas Wind.

Un match nul qui arrange sans doute davantage les Anglais, quasi assurés de finir par les meilleurs troisièmes avec quatre points. En revanche, le Danemark devra batailler, tout est encore possible pour eux ainsi que la Serbie et la Slovénie qui se sont neutralisés un peu plus tôt.

Avec quatre points, l’Angleterre est en tête du groupe C devant le Danemark (2 points), la Slovénie (2 pts) et la Serbie (1 pt). Les Anglais joueront leur qualification contre la Slovénie lors de la troisième et dernière journée.