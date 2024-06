Serie A : Marotta, nouveau président de l’Inter Milan

Par LeSiteinfo avec MAP

Le fonds Oaktree, propriétaire américain de l’inter Milan, a annoncé mardi la nomination de Beppe Marotta comme nouveau président du champion en titre italien, en signe de maintien de continuité.

« Cette nomination est une reconnaissance du fantastique travail accompli par de nombreuses personnes lors des trois dernières années », a réagi Marotta, cité dans le communiqué du club.

Suite à son succès dans le poste d’administrateur du secteur sportif, Marotta succède au Chinois Steven Zhang pour la présidence du club.

Fils du propriétaire du consortium Suning, Zhang a dû céder face à Oaktree Capital Management suite à des dettes impayées depuis 2021, mettant fin à ses huit ans à la tête du club Nerazzuro.

Marotta, 67 ans, a connu une carrière aboutie faisant de lui un dirigeant influent du football italien. Il est notamment passé par l’Atalanta, la Sampdoria et la Juventus Turin.

Il a rejoint l’Inter en 2018 et suite à 10 sans trophées pour le club. Sous sa direction sportive, l’Inter a remporté deux titres de champion d’Italie (2021, 2024), deux éditions de la Coupe d’Italie (2022, 2023) et disputé, et perdu, la finale de la Ligue des champions 2023.