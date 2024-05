Bayern: Tuchel confirme son départ

Thomas Tuchel a affirmé que le match prévu samedi à Hoffenheim, pour le compte de l’ultime journée du championnat d’Allemagne de football, sera le dernier pour lui en tant qu’entraîneur du Bayern Munich.

« C’est ma dernière conférence de presse à la Säbener Strasse (siège du Bayern Munich). On reste sur l’accord trouvé en février. Il y a encore eu des discussions ces dernières semaines, mais on n’a pas trouvé d’entente pour poursuivre le travail ensemble, et donc on reste sur l’accord de février », a indiqué Tuchel, vendredi en conférence de presse, mettant fin aux rumeurs d’un éventuel maintien.

Le Bayern a annoncé fin février, à la suite d’une série de résultats négatifs, se séparer de Thomas Tuchel au 30 juin 2024, soit un an avant le terme initial du contrat du technicien arrivé au club fin mars 2023.

La direction sportive du club bavarois aura pour mission de se remettre en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison 2024/25, au cours de laquelle le Bayern voudra reconquérir le titre de champion d’Allemagne, cédé pour la première fois depuis 2013, au Bayer Leverkusen, et se hisser en finale de la Ligue des champions qui se déroulera dans son Allianz Arena.





S.L.