Finales des compétitions européennes: les Lions de l’Atlas s’illustrent

Par LeSiteinfo avec MAP

Les finales des compétitions européennes des clubs (Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence) sont marquées cette saison par une présence remarquable des Lions de l’Atlas, qui ne cessent de s’illustrer sur les pelouses un peu partout dans le Vieux Continent.

En Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition des clubs en Europe, l’international marocain Brahim Diaz, disputera la finale avec le Real Madrid, qui a pris le meilleur en demi-finale sur le Bayern Munich, après une énième remontada.

Auteur de prestations brillantes avec le Real Madrid cette saison, Diaz, qui a également contribué au sacre du club espagnol en Liga pour la 36è fois de son histoire, espère décrocher sa première Ligue des Champions lorsque les Merengue affronteront les Allemands du Borussia Dortmund en finale, le 1er juin au Stade de Wembley à Londres.

Achraf Hakim est un autre Lion de l’Atlas qui aurait pu disputer la finale de la Ligue des Champions cette saison avec le Paris Saint Germain, mais le club français s’est incliné en demi-finale face au Borussia Dortmund.





Pour ce qui est de la Ligue Europa, le Bayer Leverkusen, véritable sensation du football européen cette saison, qui disputera la finale contre l’Atalanta Bergame, compte dans ses rangs l’international marocain Amine Adli.

Adli s’est imposé au fil des matchs comme un joueur important dans l’effectif du club allemand, qui a remporté le titre de Bundesliga, mettant fin à la suprématie du Bayern Munich, et qui est aussi qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne.

Impressionnant et toujours invaincu cette saison, le club allemand, qui vise à présent le sacre européen, affrontera l’Atalanta en finale, le 22 mai à l’Aviva Stadium à Dublin.

Le dernier carré de la Ligue Europa a été également marqué par la présence de deux autres Lions de l’Atlas: Azzedine Ounahi et Amine Harit avec l’Olympique de Marseille contre l’Atalanta.

En Ligue Europa Conférence, Ayoub El Kaabi a été le principal artisan de la qualification du club grec de l’Olympiakos en finale, en marquant cinq buts en demi-finale (aller et retour) contre les Anglais d’Aston Villa.

Faisant preuve d’une efficacité exceptionnelle, El Kaabi est le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence 2023-2024 avec un total de 10 buts, et il ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin.

En finale contre la Fiorentina, le Lion de l’Atlas veut continuer sur sa belle lancée et être tout aussi décisif pour mener son équipe, qui compte également dans ses rangs l’ancien international marocain Youssef El Arabi, vers un sacre européen pour la première fois de son histoire, le 29 mai au stade Agia Sofia à Athènes.

Brillants tout au long de la saison, les joueurs marocains qualifiés en finale des compétitions européennes espèrent clore leur saison en beauté et écrire l’histoire avec leurs clubs respectifs en décrochant le sacre continental, comme c’était le cas ces dernières années pour Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri en Ligue Europa avec Séville, ou encore Achraf Hakimi (Real Madrid), Hakim Ziyech (Chelsea), et Mounir Haddadi (FC Barcelone) en Ligue des Champions.

Les prestations remarquables des Lions de l’Atlas dans les compétitions européennes des clubs, qui bénéficient d’un grand engouement médiatique et populaire, sont à même de braquer les projecteurs davantage sur les joueurs marocains et de booster leur valeur marchande.

S.L