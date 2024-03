Botola : classement des 10 joueurs avec la meilleure valeur marchande

Le Centre International d’Étude du Sport (CIES) a publié le top 10 des joueurs avec la plus forte valeur marchande en Botola. Dans cette liste, on retrouve 3 joueurs du Raja Casablanca, 2 joueurs de l’AS FAR, 2 joueurs de la Renaissance de Berkane, un joueur du WAC, un joueur du FUS, et 1 joueur du Moghreb de Tétouan.

Ci-dessous, le top 10 des joueurs de Botola avec la plus forte valeur marchande :

1- Hamza Igamane (AS FAR) : 2,7 millions d’euros

2- Mountassir Lahtimi (WAC) : 2,1 millions d’euros

3- Youssef Mehri (RSB) : 2 millions d’euros

4- Mehdi Maouhoub (RCA) : 1,8 million d’euros

5- Mohamed Boulacsout (RCA) : 1,8 million d’euros

6- Mamadou Camara (RSB) : 1,7 million d’euros

7- Pape Badji (MAT) : 1,6 million d’euros

8- Amine Zouhzouh (AS FAR) : 1,6 million d’euros

9- Reda Laalaoui (FUS) : 1,6 million d’euros

10- El Mehdi Moubarik (RCA) : 1,6 million d’euros