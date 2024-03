Hamza Abourazzouk livre les détails de son agression à Casablanca

L’ex-attaquant du Raja, MAS et la Jeunesse d’El Massira et l’actuel consultant sportif, Hamza Abourazzouk a apporté des détails concernant l’attaque au gaz lacrymogène dont il a été victime jeudi dernier sur un terrain de proximité à Casablanca.

Abourazzouk a confirmé sur sa page officielle Instagram que des individus l’avaient insulté alors qu’il disputait un match amical avec ses amis sur l’un des terrains de proximité de la métropole.

« Ils m’ont demandé de ne plus parler du Wydad de manière provocatrice. Cela s’est fait avec des insultes au point où, je me suis demandé s’ils n’étaient pas les véritables propriétaires du Wydad », ironise Abourazzouk. « Au moment où je me suis approché d’eux pour comprendre les raisons de ces attaques verbales, j’ai été surpris qu’un des membres du groupe m’attaque avec une bouteille de gaz lacrymogène. Ils se sont par la suite enfuis », dit-il.

Concernant son état de santé, Abourazzouk a indiqué que son état s’améliore et qu’il n’était pas dans un cas grave qui susciterait de l’inquiétude. Il a ensuite remercié tous ceux qui se sont inquiétés tout en saluant l’intervention des forces de l’ordre, en particulier le préfet de police de Casablanca.