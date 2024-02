Botola: le programme de la 20ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR, leader du championnat national de football avec 43 unités, va bénéficier d’un répit lors de la 20è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », prévue du 20 au 22 février, son adversaire, la RS Berkane, étant engagé en Coupe de la CAF. Son dauphin, le Raja Casablanca (41 pts), est, de son côté, à l’affût pour reprendre la tête du classement.

Le Raja, qui sera le hôte du Hassania Agadir (11è, 20 pts), est plus que jamais déterminé à signer une victoire lors de ce face à face, lui permettant de retrouver le fauteuil de leader et de ne pas perdre du terrain dans la course au titre sur les Militaires, auteurs d’une brillante prestation face au Mouloudia Oujda (5-0) lors de la précédente journée.

Pour sa part, le FUS Rabat, 3è avec 31 points, ex aequo avec le Wydad Casablanca, jouera à domicile contre le Moghreb Tétouan (8e, 24 pts). Le club de la capitale aura l’opportunité d’occuper seul la 3è place du podium au détriment du WAC, dont le match en Botola a été reporté pour lui permettre de disputer sa rencontre face à Jwaneng Galaxy dans le cadre de la Ligue des champions d’Afrique.

En bas du classement, l’Ittihad Tanger, 14è avec 18 points, est appelé à se ressaisir pour sortir de la zone du danger en recevant l’Union Touarga (7e, 26 pts) sortie indemne de sa rencontre lors de la 19e journée face au Raja (0-0).

De son côté, la JS Salmi, 14è ex æquo avec l’IRT, accueillera le Maghreb Fès (9è, 22 pts), avec l’espoir de grimper au classement et de s’éloigner de la zone de relégation.

Le Youssoufia Berrechid, lanterne rouge avec 13 points, tentera de commencer à remonter la pente en signant sa 4e victoire de la saison, lorsqu’il se déplacera jeudi chez le Mouloudia Oujda (11è, 20 pts), qui a subi une lourde défaite (5-0) face à l’AS FAR lors de la précédente journée.

Ci-après le programme de la 20è journée :

Mardi 20 février :

(16h00) Raja Casablanca – Hassania Agadir

(19h00) JS Salmi – Maghreb Fès

Mercredi 21 février :

(18h00) FUS Rabat – Moghreb Tétouan

(20h00) Chabab Mohammedia – Olympic Safi

Jeudi 22 février :

(18h00) Ittihad Tanger – Union Touarga

(20h00) Mouloudia Oujda – Youssoufia Berrechid

Reportés :

Renaissance Zemamra – Wydad Casablanca

Renaissance Berkane – AS FAR

S.L.