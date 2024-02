Jordanie-Qatar: où et quand voir la finale ? (Coupe d’Asie)

La Jordanie, dont le sélectionneur est le Marocain Houcine Ammouta, croise le fer ce samedi avec le Qatar, en finale de la Coupe d’Asie des Nations de football (Qatar-2023).

C’est seulement la troisième fois en 18 éditions que deux nations arabes s’affrontent pour le titre après Arabie Saoudite-Emirats (4-2 en 1996) et Irak-Arabie Saoudite (1-0 en 2017).

Grand outsider de la Coupe d’Asie, la sélection jordanienne a déjoué tous les pronostics et créé la sensation en accédant, avec l’art et la manière, à la finale du plus prestigieux tournoi asiatique. Des moments historiques pour tout le Royaume hachémite.

Auteurs d’un exploit inédit dans les annales du football jordanien, les Nashama, dont la plus haute performance reste deux quarts de finale perdus en 2004 et 2011, commençaient à y croire au fil des matches, portés par le coach marocain aguerri Houcine Ammouta, qui n’a pas pourtant fait l’unanimité à son arrivée, il y a à peine quelques mois.

Discret mais méticuleux, Ammouta a réussi là où beaucoup d’autres ont échoué. Grâce à son sérieux, sa minutie et sa quête perpétuelle du meilleur, il a su engager les siens sur la voie de la perfection. Le coach marocain, habitué des compétitions de haut niveau, a ainsi écrit une nouvelle page de l’histoire du football jordanien et conquis le coeur et la confiance de tout un peuple. Le rêve se poursuit toujours et désormais le titre est en ligne de mire.

Le coup d’envoi de la finale, qui aura lieu au Lusail Stadium, sera donné à 16 heures. Elle sera retransmise sur beIN ASIAN CUP 2, beIN ASIAN CUP 3, SSC1 HD, Abu Dhabi Sports Asia 1 et Alkass EXTRA One HD.

