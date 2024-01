CAN 2023: le beau message de Sofyan Amrabat après l’élimination (PHOTO)

Sofyan Amrabat a adressé un message aux Marocains après l’élimination dès les huitièmes de finale de la CAN 2023 face à l’Afrique du Sud.

Sur son compte Instagram, le joueur a écrit : «Dès le début, nous sommes venus ici avec un seul objectif : vous rendre heureux et fiers. Nous voulions à tout prix ramener le trophée à la maison, car c’est ce que le peuple marocain mérite. Finalement, nous avons laissé notre sang, notre sueur et nos larmes sur le terrain. Dieu en a voulu ainsi».

Amrabat a d’ailleurs tenu à remercier les supporters, ses coéquipiers et tout le staff technique «qui travaille 24h/24 pour le bien de l’équipe». «Nous sommes une grande famille et assumons nos responsabilités dans les bons mais surtout dans les mauvais moments», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Et enfin un mot aux fans. Merci pour votre soutien, comme toujours. Vous êtes sans aucun doute les meilleurs fans du monde. Même dans la défaite, vous montrez l’amour que vous portez pour votre pays et pour ceux qui vous représentent. Les mots me manquent. Plus fier que jamais d’être Marocain ! On reviendra plus forts que jamais, Maroc 2025».

