Coupe d’Asie : Houcine Ammouta emmène la Jordanie vers les quarts

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection jordanienne de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Asie des Nations, suite à sa victoire sur son homologue irakienne par 3 buts à 2 (mi-temps: 1-0), dans un match à rebondissements, lundi à Doha.

Les hommes du coach marocain Houcine Ammouta ont été les premiers à ouvrir la marque sur un but de Yazan Al-Naimat juste avant la pause (45è+2), avant d’encaisser deux buts en secondes périodes, oeuvres de Saad Natiq (68è) et Aymen Hussein (76è) pour les Irakiens. Alors que le match s’acheminait vers sa fin, les Jordaniens ont réussi à égaliser par l’entremise de Yazan Abu Al-Arab (90è+5) et ont fini par l’emporter grâce à une réalisation de Nizar Rashdan (90è+7).

En quart de finale, la Jordanie affrontera le Tadjikistan, qui a éliminé dimanche les Emirats arabes unis.

Les Nashama s’étaient qualifiés pour les huitièmes de finale de ce tournoi en tant que l’une des quatre meilleures équipes du 1er tour avec un total de 4 points, obtenus après une victoire sur la Malaisie (4-0) et un match nul contre la Corée (2-2), en plus d’une défaite devant le Bahreïn (1-0).