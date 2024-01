Xavi annonce son départ du Barça

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a annoncé, samedi, qu’il quittera l’équipe à partir de juin prochain.

« Je voudrais annoncer que je ne continuerai pas à être l’entraîneur du FC Barcelone à partir du 30 juin », a indiqué Xavi lors de la conférence de presse suivant la défaite de son équipe contre Villareal (3-5) dans le cadre de la 22ème journée de la Liga.

Suite à cette défaite, les Catalans se trouvent déjà à 10 points du Real Madrid, leader du championnat.

« J’avais pris ma décision il y a quelques jours, mais je pense qu’il est temps. Le club a besoin d’un changement de dynamique. En tant que supporter du Barça, en pensant au club, aux joueurs…. Les joueurs seront plus calmes. En tant que supporter du Barça, en tant qu’homme du club, je pars le 30 juin », a-t-il ajouté.

« Je pense que c’est une question de bon sens. Penser au club, plus qu’à moi-même », a expliqué Xavi.

« Je pense que cela dévalorise la situation dans son ensemble. Un bon travail a été fait, mais je pense que mon projet en tant qu’entraîneur doit prendre fin le 30 juin. Cela libérera les joueurs. J’ai pensé au club. Je me sens bien et, d’une certaine manière, je me suis libéré. J’avais pris ma décision il y a quelques jours. Je veux le meilleur pour le club et la meilleure chose à faire est de ne pas continuer après le 30 juin », a-t-il soutenu.