Tarbes: trois Marocains participent aux «Petits As» !

A Tarbes se tient actuellement la 42ème édition du tournoi international des «Petits As». Et la délégation marocaine est représentée par Lara Farak, Yasmine Douyeb et Reda El Aouni qui viennent de rafler le titre du championnat ITF/CAT Nord-Afrique des U14 en simple, en double et pas équipes, au Caire.

Grâce à leur accompagnateur Mohamed El Rhaba, les trois champions ont bénéficié de «wild-cards » pour le tableau final. Cette participation rentre dans le cadre des préparatifs pour le prochain championnat d’Afrique des U14, prévu du 4 au 9 mars 2024 au Togo.

Considéré comme l’un des tournois plus importants pour les U14, les «Petits As» a connu la participation de plusieurs grands noms du tennis mondial dont Rafael Nadal en 2000, Michael Chang en 1984, Richard Gasquet en 1999 ou encore Juan Carlos Ferrero en 1994.

H.M.