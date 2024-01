CAN 2023: voici à quoi ressemble la Fan zone d’inwi (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

À l’occasion de la CAN 2023, Inwi déploie un dispositif spécial pour soutenir l’équipe nationale lors de la grande fête du football africain, offrant à ses clients une expérience unique.

Ainsi, Inwi a mis en place deux « Fan Zones » dédiées à la diffusion en direct des matchs de l’équipe nationale. La première est située au Complexe Al Amal à Casablanca, tandis que la seconde prend vie dans la ville d’Amezmiz. Ces deux espaces accueillent aussi différents jeux et animations pour rendre cette expérience plus divertissante et immersive.