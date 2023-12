CAF Awards: élue meilleure joueuse interclubs de l’année, Fatima Tagnaout s’exprime

Par LeSiteinfo avec MAP

Le prix de joueuse africaine interclubs de l’année est l’aboutissement d’un travail « intense et continu », a indiqué, lundi à Marrakech, Fatima Tagnaout, joueuse de l’équipe nationale du Maroc et de l’AS FAR, qui a reçu ce trophée lors de la cérémonie des CAF Awards 2023.

S’exprimant en conférence de presse suite à la cérémonie annuelle de remise des prix du football africain, Tagnaout a exprimé sa fierté d’avoir remporté ce trophée qui signifie beaucoup pour elle et qui a nécessité une discipline et une rigueur exemplaires.

« Je suis très heureuse de remporter ce prix au Maroc. Je dédie ce trophée au roi Mohammed VI, au président de la Fédération royale marocaine de football et à mon club », a-t-elle dit.

De son côté, sa compatriote Nesryne El Chad, élue meilleure jeune joueuse africaine de l’année, a fait part de sa joie d’être sacrée au Maroc, saluant le travail de toutes les personnes qui contribuent au rayonnement du football marocain.

La joueuse de l’équipe nationale du Maroc et du LOSC Lille a affirmé que « nous allons continuer à travailler pour porter le football féminin en Afrique ».

Le Maroc a abrité pour la 2ème année consécutive les CAF Awards, qui célèbrent l’excellence du football africain, après l’édition 2022 tenue au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora.

