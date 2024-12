CAF Awards 2024: le magazine 54 Foot sera distribué à Marrakech

La ville de Marrakech accueille ce lundi 16 décembre la cérémonie des « CAF Awards », cet évènement qui célèbre les performances exceptionnelles des acteurs du football africain, aussi bien au niveau des clubs que des sélections nationales.

Le magazine 54 Foot sera distribué à Marrakech en marge de la cérémonie dont le coup d’envoi sera donné à 19 heures. Conçu exclusivement pour les 54 fédérations africaines, il met en avant les dirigeants du football africain et célèbre leur rôle clé dans le développement de ce sport au niveau du continent.

A noter que les stars marocaines en lice pour les CAF Awards 2024 cherchent à inscrire leur nom en lettres d’or dans les annales du ballon rond continental.

Chef de file des candidats marocains aux CAF Awards 2024, l’arrière droit du PSG, Achraf Hakimi, en lice pour le titre de Joueur de l’Année, a signé une saison exceptionnelle. Hakimi a joué un rôle majeur dans l’exploit réalisé par la sélection olympique lors des JO-2024, avec une médaille de bronze historique, et s’est particulièrement illustré avec l’équipe nationale A lors des qualifications de la CAN-2025 prévue au Maroc, en plus de ses sacres avec le PSG en championnat et en coupe de France.

En plus de Hakimi, qui a déjà porté les couleurs du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan, la liste des prétendants pour le trophée de Joueur de l’année comprend Simon Adingra (Côte D’ivoire), qui joue dans le club anglais de Brighton, le Guinéen Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), le Nigérian Ademola Lookman (Atalanta Bergame), et Ronwen Williams, gardien de but de Mamelodi Sundowns et de l’équipe nationale sud-africaine.

Chez les dames, le Maroc est fortement présent, avec notamment l’attaquante de l’AS FAR et de la sélection nationale, Sanaa Mssoudy en lice pour le prix de Joueuse de l’Année, aux côtés de la Zambienne Barbra Banda et la Nigériane Chiamaka Nnadozie.

Meilleure Joueuse de la Ligue des Champions féminine (Maroc-2024), Mssoudy a joué un rôle clé dans la qualification de l’AS FAR pour la finale de cette compétition continentale.

Mssoudy est, également, nommée pour le titre de joueuse interclubs de l’année, aux côtés de sa coéquipière dans le club militaire Doha El Madani, meilleure buteuse de la LDC avec six buts. Cette dernière figure aussi dans la liste des candidates pour le titre de jeune joueuse de l’année, alors que leur coéquipière, Khadija Er-Rmichi compte parmi les prétendantes au titre de gardienne de l’année.

Dans la liste des nommés pour le titre d’entraîneur de l’année, se trouvent deux Marocains, à savoir Mohamed Amine Alioua, finaliste de la dernière Ligue des Champions féminine avec l’AS FAR, et Lamia Boumehdi, qui a conduit le TP Mazembe congolais au titre de cette compétition pour le première fois de son histoire.

L’équipe du Maroc et l’AS FAR, elles, sont en lice, respectivement pour le titre d’équipe nationale féminine de l’année et de club féminin de l’année.

Les CAF Awards 2024 couvrent la période de janvier à octobre de la même année.

Les lauréats de chaque catégorie seront désignés par les votes du comité technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs principaux et capitaines des associations membres, ainsi que des clubs participant aux phases de groupes des compétitions interclubs.

H.M.