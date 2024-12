CAF Awards 2024 à Marrakech: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Marrakech accueille ce lundi la cérémonie des « CAF Awards ».

Cet évènement célèbre les performances exceptionnelles des acteurs du football africain, aussi bien au niveau des clubs que des sélections nationales, et culmine avec la remise des prestigieux trophées de « Joueur Africain de l’Année » pour les hommes et les femmes.

En plus de l’international marocain Achraf Hakimi, figurent parmi les prétendants au prestigieux titre de Joueur Africain de l’Année l’Ivoirien Simon Adingra (Brighton et Hove Albion), Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund), Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta) et Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns).

Dans la catégorie de « Jeune Joueur de l’Année », l’international marocain Eliesse Ben Seghir, qui joue au club français de l’AS Monaco, est en lice aux côtés de Karim Konaté (Côte d’Ivoire/Salzburg), Oumar Diakité (Côte d’Ivoire/Reims), Yankuba Minteh (Gambie/Brighton et Hove Albion) et Lamine Camara (Sénégal/AS Monaco).

Quant à la catégorie de club de l’année, la liste des cinq finalistes est marquée par la présence de la Renaissance de Berkane à côté du club sud-africain de Mamelodi Sundowns, égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek en plus de l’Espérance Sportive de Tunis.

Les autres catégories annoncées comprennent le Gardien de l’année, le Joueur interclubs de l’année, l’Entraîneur de l’année, et l’Equipe nationale de l’année.

Les CAF Awards 2024 couvrent la période de janvier à octobre de la même année. Les lauréats de chaque catégorie seront désignés par les votes du comité technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs principaux et capitaines des associations membres, ainsi que des clubs participant aux phases de groupes des compétitions interclubs.

Le coup d’envoi de la cérémonie sera donné à 19 heures (heure marocaine). Elle sera retransmise sur beIN Sports, Arryadia TNT/HD et ON Time Sports.

H.M.