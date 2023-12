Botola: la RS Berkane s’impose face à l’OCS

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance Berkane s’est largement imposée à domicile face à l’Olympic Safi sur le score de 3 buts à 0, jeudi au stade municipal de Berkane, en match de mise à jour de la 10e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Les locaux l’ont emporté grâce à des réalisations de Lamine Camara (57e) et Oussama Lamlaoui, auteur d’un doublé (71e, 90e).

Grâce à cette victoire, la RS Berkane se hisse à la première place du classement avec 20 unités, ex æquo avec l’AS FAR et le Raja Casablanca, tandis que l’Olympic Safi stagne à la 10e position (12 pts).

S.L.