Yassine Bounou sacré « Lion d’or » par « Almountakhab »

Le gardien de but des Lions de l’Atlas et du club saoudien d’Al Hilal, Yassine Bounou, a été sacré « Lion d’or » par « Almountakhab », à l’issue d’un sondage réalisé par ce bi-hebdomadaire sportif, auquel ont participé des journalistes sportifs, des spécialistes de football et des internautes.

Pour la 15è édition du Prix « Lion d’or », Bounou est récompensé en tant que meilleur joueur africain de la saison 2022-2023.

Le dernier rempart de la sélection nationale de football devient le premier joueur à recevoir le Prix « Lion d’or » du journal « Al Mountakhab » dans son édition africaine, devant le Nigérian Victor Osimhen (SSC Napoli) et l’International marocain Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).

Ci-après le classement du Prix « Lion d’or » de la saison 2022-2023:

1 – Yassine Bounou (Maroc – Séville FC /Al Hilal) 208 pts

2 – Victor Osimhen (Nigéria – SSC Napoli) 134 pts

3 – Achraf Hakimi (Maroc – PSG) 83 pts

4 – Riyad Mahrez (Algérie – Manchester City/Al Ahli) 72 pts

5 – Mohamed Salah (Egypte – Liverpool) 63 pts

6 – Youssef En-Nesyri (Maroc – Séville FC) 52 pts

7 – André Onana (Cameroun – Inter Milan/Manchester United) 31 pts

8 – Sadio Mané (Sénégal – Bayern Munich/Al-Nassr) 29 pts

9 – Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie – Ferencváros TC ) 12 pts

10 – Vincent Aboubakar (Cameroun – Besiktas) 9 pts