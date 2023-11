VIDEO : Le bijou de Ismael Saibari face au FC Séville

L’international marocain Ismael Saibari a marqué le premier but du PSV Eindhoven face au FC Séville. Saibari a réduit le score pour le PSV d’une belle manière avant que Nemanja Gudel ne marque le but d’égalisation contre son camp. Une soirée riche en buts pour les Marocains puisque Youssef En-Nesyri a également marqué pour le FC Séville et Ziyech a inscrit un doublé pour son équipe du Galatasaray.

