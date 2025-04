La blessure d’un Lion de l’Atlas inquiète Walid Regragui

Ismael Saibari a contracté une blessure jeudi face Twente, en marge de la 30ème journée de l’Eredivisie.

L’international marocain s’est blessé à la 69ème minute de jeu et a dû quitter la pelouse, incapable de poursuivre le match. Ce vendredi, Saibari subira les examens nécessaires afin de déterminer la nature de sa blessure et la durée de son absence.

Cette blessure inquiète Walid Regragui avant les deux matchs amicaux qui opposeront, en juin prochain, les Lions de l’Atlas à la Tunisie et au Bénin, dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2025. Le sélectionneur national avait d’ailleurs assuré récemment que le risque de blessures augmente en fin de saison à cause de la fatigue et du surmenage.

Rappelons qu’Ismael Saibari a disputé 41 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il a inscrit neuf buts en championnat, trois buts en Ligue des champions et 14 passes décisives.

N.M.