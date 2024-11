Ismael Saibari tape dans l’œil des clubs espagnols

Les prestations d’Ismael Saibari en sélection nationale ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs espagnols qui souhaitent s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal.

Selon le site «winwin», le joueur, qui évolue dans les rangs du PSV Eindhoven, s’est distingué lors des derniers matchs des Lions de l’Atlas face au Gabon et au Lesotho, précisant que de nombreuses formations espagnoles ont exprimé leur intérêt pour lui.

«Saibari brille également dans son club et fait désormais partie des meilleurs joueurs du championnat néerlandais. Cela attire l’intérêt de plusieurs clubs désireux de renforcer leurs effectifs avec un joueur de ce calibre», précise la même source.

Rappelons qu’Ismael Saibari a inscrit deux buts face au Gabon et au Lesotho, en marge de la 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la CAN 2025. Par ailleurs, la sélection marocaine, qui a tenu la dragée haute à ses concurrents, termine largement en tête de son groupe avec 18 points, obtenus en 6 victoires en autant de rencontres.

Seule nation à signer un carton plein lors des éliminatoires de la prochaine CAN, à laquelle les hommes de Walid Regragui étaient pourtant déjà qualifiés en tant que pays hôte, l’équipe nationale a inscrit 26 réalisations en six matches, pour deux buts encaissés seulement.

H.M.