Wydad – Jwaneng Galaxy : le tarif des billets dévoilé

Le Wydad Casablanca a mis en vente, via sa plateforme électronique, les billets du match qui l’opposera ce samedi soir à Jwaneng Galaxy (Botswana). Le match comptant pour la phase de groupes de la Ligue des Champions se tiendra au grand stade de Marrakech.

Le Wydad a fixé le prix des billets à 30 dirhams pour la tribune nord, 50 dirhams pour les billets de deuxième classe, 150 dirhams pour les tribunes de la région ouest (tribunes couvertes), puis 700 dirhams pour la tribune d’honneur.

Le WAC se rend ce jeudi dans la ville de Marrakech, où il réalisera deux entraînements au stade annexe du grand Stade de Marrakech. Les Rouges chercheront à gagner trois points, avant son match attendu contre l’ASEC Mimosas à Abidjan, le samedi 2 décembre prochain.

Le public devra retirer ses billets ce jeudi (de 12h à 20h) et vendredi (de 10h à 20h) aux guichets du Complexe sportif Mohammed V et du Père Jégo puis du stade Roches Noires de Casablanca, en plus du Stade Harti de Marrakech jeudi (à partir de 15h00) de l’après-midi jusqu’à 20h00) et le vendredi (de 10h00 à 20h00).