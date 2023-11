Mondial U17: Said Chiba réagit à la victoire des Lionceaux de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine des moins de 17 ans (U-17) a pu remporter, vendredi, son premier match au Mondial de la catégorie face au Panama grâce à sa rigueur tactique, a indiqué à Surabaya le sélectionneur national, Saïd Chiba.

« Nous avons souffert face au Panama jusqu’à la fin du match, mais la rigueur tactique des joueurs a été au rendez-vous », a dit M. Chiba à l’issue du match remporté par les Lionceaux de l’Atlas (2-0). L’équipe nationale aurait pu sceller la rencontre en première mi-temps si les joueurs avaient pu concrétiser les occasions qui se sont présentées, a-t-il indiqué, expliquant que l’humidité et la température ont pesé sur la condition physique des joueurs et leur rendement.

Le technicien national a tenu à souligner que ses protégés devront s’acclimater à ces conditions afin de mieux développer leur jeu lors des prochaines sorties de cette Coupe du monde organisée en Indonésie (10 novembre – 02 décembre). La sélection nationale profitera des trois jours à venir pour reprendre des forces et aborder le prochain match contre l’Équateur dans un bon état d’esprit, l’objectif étant d’assurer la qualification aux huitièmes de finale dès le deuxième match, a dit Chiba.

Pour sa part, le milieu de terrain Mohamed Hamony a indiqué que la victoire face au Panama vient récompenser « une longue période de préparation ». Les Lionceaux de l’Atlas vont aborder les prochaines rencontres avec détermination et esprit d’équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition, a souligné le joueur élu homme du match.

Logé au groupe A, le Maroc devra rencontrer l’Équateur le 13 novembre avant de croiser le fer avec le pays hôte, l’Indonésie le 16 novembre.

La présente édition de la Coupe du Monde (U17) est marquée par la participation de 24 équipes. Les compétitions se dérouleront à Jakarta, Surabaya, Bandung et Surakarta. Outre le Maroc, le continent africain est représenté par le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso.

