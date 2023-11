Mondial U17: Said Chiba s’exprime avant le match Maroc-Panama

Le premier match devant opposer de la sélection marocaine des moins de 17 ans (U17) au Panama, pour le compte de la coupe du monde de la catégorie (Groupe A), sera « décisif » pour la suite de la compétition, a indiqué jeudi le sélectionneur national, Saïd Chiba.

« Nous espérons empocher les trois points de la victoire pour pouvoir aborder confortablement le reste des matchs du groupe », a dit Chiba au terme de la dernière séance d’entraînement de l’équipe nationale avant le premier match, prévu vendredi au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya.

Logé au groupe A, le Maroc devra rencontrer l’Équateur au deuxième match le 13 novembre avant de croiser le fer avec le pays hôte, l’Indonésie le 16 novembre. L’ambiance lors de ce genre de compétition nécessite la mise en place d’un dispositif spécial en termes de style de jeu, d’efforts physiques et de gestion des facteurs climatiques, a dit le technicien marocain.

Revenant sur le choix des joueurs, le coach national a précisé que cette question dépend du niveau de préparation qui reste un facteur décisif. Il n’a pas manqué de saluer, dans ce contexte, la disponibilité et la mobilisation de l’ensemble des éléments de l’équipe nationale. Et d’ajouter que le onze national est fin prêt pour aborder les compétitions, notant que le staff technique a visionné tous les matchs joués par les adversaires lors des éliminatoires ainsi que les rencontres de la phase de préparation.

« Nous sommes au fait des détails », a-t-il dit. Pour sa part, Anas Alaoui, attaquant de la sélection nationale, a indiqué que le Panama reste « une équipe forte mentalement qui joue un football différent par rapport à notre style de jeu ». La sélection nationale est venue en Indonésie avec l’ambition de réaliser des résultats positifs et aller le plus loin possible dans la compétition, a-t-il dit.

La présente édition de la Coupe du Monde (U17) est marquée par la participation de 24 équipes. Les compétitions se dérouleront à Jakarta, Surabaya, Bandung et Surakarta. Outre le Maroc, le continent africain est représenté par le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso.

S.L