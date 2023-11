Finale Copa Libertadores : où et quand voir Fluminense-Boca Juniors ?

La finale de la Copa Libertadores, la plus prestigieuse des compétitions sud-américaines de football, opposera ce samedi à Rio de Janeiro, les Brésiliens du Fulminense et les Argentins de Boca Juniors, avec en ligne de mire une récompense estimée à plusieurs millions de dollars et une auréole de grand prestige.

La Confédération sudaméricaine de football (Conmebol) a alloué un montant total de plus de 207,8 millions de dollars qui seront distribués sur toutes les équipes participantes à la Copa Libertadores, en suivant une règle de base : pour chaque match gagné en phase de groupe, les équipes empochent des centaines de milliers dollars, en plus de récompenses plus conséquentes en huitièmes, en quarts et en demi-finales, ainsi qu’un prix au mérite sportif.

« Nous travaillons pour respecter pleinement notre principe de réinvestir dans le football les fonds qu’il génère, et ce en organisant des matches attrayants et des tournois plus compétitifs », a déclaré le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez.

Il a ajouté à propos de l’attractivité du football sudaméricain que « les clubs ne ménagent aucun effort, il n’y a pas de place pour la spéculation, mais seulement le désir de se surpasser et de gagner. Tout cela profite au football sud-américain et aux supporters, qui jouissent du meilleur football au monde ».

A l’issue de la finale de ce samedi qui suscite une grande expectative dans la région, le gagnant empochera 18 millions de dollars supplémentaires qui viendront s’ajouter aux récompenses obtenues lors des phases antérieures.

Le perdant aura un lot de consolation non négligeable de 7 millions de dollars.

Dans le cas de Boca Juniors, en cas de victoire ce samedi, le montant total qui sera injecté dans ses caisses s’élèvera à 27 millions de dollars pour sa participation à la Copa Libertadores.

Mais ce n’est pas tout, car le champion de cette saison aura également un prix supplémentaire puisqu’il se qualifiera pour la Coupe sud-américaine des vainqueurs de coupe et pour les Coupes du monde des clubs 2023 et 2025.

Depuis 2015, la Conmebol n’a pas cessé d’augmenter les montants distribués aux clubs qui ont bondi de plus de 400 %, passant de plus de 71 millions de dollars à près de 300 millions de dollars pour l’ensemble des compétitions organisées par cette Confédération.

La finale de Copa Libertadores à Rio de Janeiro met sur la table un autre enjeu de taille pour les deux rivaux. Fulminense est en quête du premier titre de son histoire en Libertadores, alors que Boca Juniors cherche à remporter le septième titre de son histoire et disputera sa 12e finale en Libertadores.

La Finale se jouera ce samedi soir au stade Maracana. Coup d’envoi à 21 heures marocaine sur Bein Sport HD2.