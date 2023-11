Le message du Raja après le décès d’Oussama Falouh (PHOTO)

Le Raja de Casablanca a présenté ses condoléances suite au décès, jeudi, du joueur du Wydad de Casablanca Oussama Falouh des suites d’un terrible accident de la circulation.

«C’est avec une grande affliction que nous avons appris le décès du joueur du Wydad Oussama Falouh, victime d’un accident survenu il y a quelques jours. En cette triste occasion, nous partageons le chagrin de la famille du défunt et de toutes les composantes du football national. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et accorde à ses proches courage et patience. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a écrit le RCA sur ses réseaux sociaux.

Rappelons que le jeune défenseur du WAC a été victime d’un grave accident de circulation, tôt le matin du mercredi 11 octobre, dans une zone de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi.

Oussama Falouh était en compagnie de deux de ses amis au moment du drame. Il souffrait de nombreuses fractures au niveau du cou et du torse, en sus d’ecchymoses au niveau de plusieurs parties de son corps. Malgré l’arrêt de l’hémorragie interne, l’état de santé d’Oussama Falouh demeurait toujours très grave.

