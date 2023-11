Adil Ramzi : « La qualification s’est jouée sur des détails »

Par LeSiteinfo avec MAP

La qualification du Wydad de Casablanca pour la finale de l’African Football League s’est jouée sur des détails, a indiqué son entraîneur, Adil Ramzi, dans une déclaration à la presse à l’issue de la demi-finale retour contre l’Espérance de Tunis, disputée mercredi au Stade olympique Hamadi Agrebi à Tunis.

“Le match retour était tactique au jeu fermé, comme c’était, d’ailleurs le cas, au match aller à Casablanca. Ce match retour a été difficile à négocier et les penalties ont fait la différence », a-t-il confié, admettant que le WAC était plus chanceux que l’EST, mais les détails en question sont ces penalties qui ont fait la différence, « car nous n’avons pas voulu prendre de risques et avons préféré ménager nos joueurs qui ont manqué de fraîcheur physique ».

D’ailleurs, si le coach “sang et or” a changé de gardien avant le coup de sifflet final, c’est qu’il comptait aussi sur la séance des tirs au but pour assurer la qualification en finale, a-t-il dit.

Et le coach casablancais de dire un dernier mot sur son adversaire : “Je tiens à complimenter le public de l’Espérance pour sa ferveur et son soutien sans faille à son équipe. Je veux aussi complimenter l’Espérance de Tunis pour le volume de jeu qu’elle a développé lors de cette demi-finale retour. Si nous étions plus entreprenants à l’aller, les Espérantistes l’ont été au retour et se sont créé plus d’occasions que nous. Je souhaite bonne chance à l’Espérance de Tunis pour la suite de son parcours cette saison”.

De son côté, Tarek Thabet, l’entraîneur de l’Espérance de Tunis, a tenu à saluer ses joueurs et les supporters, aussi : “Le public et les joueurs étaient à la hauteur de l’évènement. Malheureusement, nous ne nous sommes pas qualifiés en finale ».

L’ancien international tunisien s’est dit satisfait malgré l’élimination : “La réaction du public qui a salué les joueurs après le match prouve sa satisfaction de leur rendement sur le terrain. Cela prouve aussi que les joueurs ont réussi à se réconcilier avec les supporters qui mesurent le degré de l’amélioration de l’équipe”.

Les Rouge et Blanc rejoignent en finale les Sud-africains de Mamelodi Sundowns qui ont décroché le second billet qualificatif à la faveur de leur match nul vierge mercredi au Caire face à al-Ahly d’Egypte, en demi-finale retour. Le Mamelodi Sundowns doit cette qualification à sa victoire à domicile 1-0 lors du match aller dimanche dernier à Pretoria.