Les supporters du Wydad encerclés à la sortie du stade Radès (PHOTOS)

Des centaines de supporters de l’Espérance sportive de Tunis (EST) ont assiégé le public des Blanc et Rouge wydadis, au stade Radès à la fin du match retour de la demi-finale de la Super Ligue africaine tenu ce mercredi soir.

Selon des extraits d’enregistrements vidéos et de photos publiées et partagées sur les réseaux sociaux, des centaines d’assaillants tunisiens voulaient en découdre avec les supporters marocains en les agressant physiquement. Ceci, alors que le public wydadi prend difficilement son mal en patience et attend de pouvoir quitter le stade indemne.

En attentant, LeSite Info a appris que les services sécuritaires tunisiens se comportent avec laxisme devant cette situation, alors que les supporters marocains évitent à tout prix d’entrer directement en confrontation avec les assaillants.

L.A.