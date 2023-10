L’Arabie Saoudite organisera le Mondial 2034

La Coupe du monde 2034 sera organisée en Arabie saoudite, seul pays candidat à l’organisation, a confirmé le président de la Fifa, Gianni Infantino.

« Trois éditions, cinq continents et dix pays impliqués dans l’organisation des matchs du tournoi : le football devient vraiment mondial », déclare Gianni Infantino. « Le football unit le monde comme aucun autre sport, et la Coupe du monde de la Fifa est la vitrine idéale pour véhiculer un message d’unité et d’inclusion, tout en fournissant une illustration importante de la façon dont différentes cultures peuvent être réunies, apprendre et mieux se comprendre les unes les autres ».