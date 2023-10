Vinicius Jr. prolonge son bail avec le Real !

Le Real Madrid CF et Vini Jr. ont conclu un accord pour prolonger le contrat du joueur, le liant au club jusqu’au 30 juin 2027.

Vini Jr. a rejoint les Merengue en juillet 2018, à seulement 18 ans, et a fait ses débuts avec le Real Madrid Castilla le 26 août. Au cours des six saisons passées à défendre le maillot de l’équipe première, il a disputé 235 matches, marqué 63 buts et remporté 9 trophées : 1 Ligue des Champions, 2 Mondiaux des Clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 2 La Liga, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne.

Agé de 23 ans, Vini Jr. est déjà l’un des joueurs les plus influents du Real Madrid ces dernières années. Il a marqué le but qui a permis de remporter la 14e Coupe d’Europe lors de la finale à Paris en 2022 et a reçu le Ballon d’Or au Mondial des Clubs 2022 au Maroc, remporté par le Real Madrid, ce qui en fait le huitième trophée mondial de l’histoire du club.

Il a également été nommé meilleur jeune joueur de la Ligue des champions 2021-2022, a figuré à deux reprises dans le meilleur 11 de la Ligue des champions (2021-2022 et 2022-2023) et à deux reprises dans la meilleure équipe de Liga (2021-2022 et 2022-2023). .

H.M.