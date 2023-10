Wydad: Adil Ramzi veut surprendre l’Espérance de Tunis

Le Wydad de Casablanca croise le fer mercredi avec l’Espérance de Tunis à Radès, pour le compte du match retour des demi-finales de l’African League Football.

Après avoir remporté la première manche (1-0), les Rouge et Blanc se rendent en Tunisie avec l’objectif de décrocher une nouvelle victoire. Adil Ramzi compte en effet surprendre le club tunisien en inscrivant un but et mettre ainsi toutes les chances de qualification de son côté.

«Selon les prévisions de l’Espérance, le Wydad se contentera de défendre pour tenter de stopper l’attaque tunisienne. Mais ce n’est nullement le plan de l’entraîneur du WAC qui compte marquer à Radès et décrocher son ticket pour la finale de la Super League», confie une source de Le Site info.

Rappelons que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 16 heures. L’unique but du match aller a été inscrit par Hicham Boussefiane à la 58ème minute de jeu.

H.M.