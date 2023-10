Mondial 2030 : la lettre d’intention reçue par la FIFA

La lettre d’intention d’accueillir la phase finale de la Coupe du monde 2030 a été soumise ce lundi matin au Secrétariat général de la FIFA dans la ville suisse de Zurich.

Tarek Najem, secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a remis la lettre d’intention d’accord aux responsables de la Fédération internationale de football et du comité de nomination à la Coupe du monde. Une lettre qui a été signée, samedi 28 octobre 2023, par les présidents de trois fédérations concernées.

Les trois pays ont la ferme volonté de mettre en valeur leur grand héritage footballistique, en plus de milliers d’années d’histoire, de traditions et de culture communes. Le but étant de présenter un tournoi basé sur l’union de tous les pays du monde, et caractérisé par l’innovation et la diversité.